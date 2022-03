Kreativ und vielfältig: Spenden aus NRW für die Ukraine

Nur wenige Kilometer weiter, in Meschede, haben sich Wirtinnen und Wirte zusammengetan: Sie haben ab sofort einen Schnaps auf der Speisekarte, der speziell für diese Aktion entworfen wurde: Auch hier soll der Erlös gespendet werden.

Die Liste geht weiter: Ob es die Imker im Ruhrgebiet sind, die den Erlös aus einer Honig-Verkaufsaktion spenden - oder der Aachener Zoo, der die Einnahmen aus dem Tierfutter-Verkauf an Zoos in der Ukraine weiterleitet. Benefizkonzerte fanden und finden in vielen Kommunen in NRW statt - etwa am kommenden Donnerstag (17.03.2022) in Dortmund:

Neben Geldspenden werden auch Hilfsgüter gesammelt. Der Autowaschanbieter "Carwash Deluxe" aus Korschenbroich etwa hat sich ein besonderes Angebot einfallen lassen: Wer seinen - vollständigen! - Verbandskasten spendet, bekommt eine Autowäsche umsonst.

Es seien schon eine ganze Menge Kästen zusammengekommen, heißt es aus der Firma - sie werden jetzt von Hilfsorganisationen an die ukrainische Grenze gebracht.

Auch für das Familienfest in Elleringhausen sei die Resonanz bisher sehr gut, sagt Organisatorin Stratmann. Viele wollten mithelfen oder böten Kuchenspenden an. "Jeder Mensch, der eine Seele hat, ist doch gerade berührt. Und fragt sich: Was kann man tun?"