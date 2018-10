NRW-Wetter: Im Herbst kommt der Sommer zurück

Am Wochenende feiert der Sommer in Nordrhein-Westfalen noch einmal ein Comeback. Am Freitag (05.10.2018) und tags darauf klettern die Temperaturen kräftig nach oben. "Am Freitag wird es bis zu 23 Grad warm, am Samstag erreichen wir in NRW sogar Spitzenwerte von 26 Grad" , sagen die WDR -Wetterexperten der MeteoGroup. Dazu ist es verbreitet sonnig.

Auch am Sonntag (07.10.2018) muss niemand in NRW vor Kälte bibbern. Die Temperaturen erreichen immer noch Höchstwerte von 18 Grad. Dazu bleibt es überwiegend trocken.