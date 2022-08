Hitze-Ticker: Weiterhin trockenes und sonniges Hochsommerwetter

15.00 Uhr: 2022 schon über 4.000 Hektar Wald verbrannt

In Deutschland sind in diesem Jahr schon über 4.000 Hektar Wald verbrannt. Diese Zahl nannte am Donnerstag die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Durch die derzeitige extreme Trockenheit könnten sich bereits kleine Unvorsichtigkeiten im Wald zu wahren Katastrophen entwickeln. Dabei seien fahrlässiges Verhalten und Brandstiftung die häufigsten Ursachen für Waldbrände, so die Schutzgemeinschaft. Sie kündigte im Kampf gegen zunehmende Waldbrände neue Aufklärungskampagnen für die Bevölkerung an.