Aktionen in NRW am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

Laut Statistik wird in Deutschland jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November soll darauf aufmerksam machen. In Köln, Duisburg, Essen und weiteren Großstädten strahlen an diesem Tag viele Gebäude orange - die Farbe steht symbolisch für Gewaltfreiheit.

Lichtaktionen in NRW geplant

Anlässlich des "Orange Days" soll in Duisburg der Stadtwerketurm wie bereits im vorangegangenen Jahr bei Einbruch der Dämmerung bis zum nächsten Tag orange leuchten. In Köln erstrahlt das Reiterdenkmal auf dem Heumarkt in Orange sowie in Essen das Industriedenkmal Zeche Zollverein.