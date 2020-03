Jede zehnte NRW-Schule hat keinen Rektor

Mehr als jede zehnte Schule in Nordrhein-Westfalen hat keinen regulären Leiter. An den 4.878 Schulen des Landes fehlen derzeit nach Angaben des Schulministeriums immer noch 502 Rektoren oder Direktoren, wie die Deutsche Presse-Agentur am Samstag (21.03.2020) mitteilte.

Demnach hat sich die Besetzungsquote in den vergangenen beiden Jahren leicht, aber stetig verbessert. Quer über alle Schulformen liegt sie aktuell bei 89,71 Prozent. Ein Jahr zuvor lag die Gesamtbesetzungsquote mit 89,22 Prozent ein Paar Zehntel schlechter und 2018 nur bei 86,15 Prozent.