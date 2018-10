Studie: NRW muss Brexit-Folgen fürchten

Große wirtschaftliche Risiken für NRW

Auch in NRW werden die Gespräche mit Spannung verfolgt. Denn Nordrhein-Westfalen wird vom Brexit besonders betroffen sein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Magdeburg im Auftrag der Grünen. Aufgrund der engen wirtschaftlichen Verflechtungen gehöre NRW zu den Regionen in Europa, " für die sich durch den Brexit eine der größten wirtschaftlichen Risiken ergibt ", heißt es.

Das Vereinigte Königreich sei demnach mit jährlichen Exporten von 13,3 Milliarden Euro der drittwichtigste Handelspartner. Einen großen Anteil machten chemische Erzeugnisse, Metalle und Autoteile aus. Seit dem Brexit-Referendum 2016 seien die Exporte schon um acht Prozent zurückgegangen.

Geringeres Wachstum

Die Forscher haben auch geschaut, welche NRW-Regionen besonders betroffen sein werden: Im Regierungsbezirk Detmold ist das Risiko am größten, in der Region Münster am niedrigsten. Das Bruttosozialprodukt in NRW könnte um etwa 0,2 Prozent sinken. In Zeiten eines jährlichen Wirtschaftswachstums von unter zwei Prozent sei dies ein " nicht unerheblicher Wert ".

Doch trotz der Risiken scheint sich die Wirtschaft nicht ausreichend vorzubereiten. Anfang 2018 hätten sich laut Studie erst 45 Prozent der Unternehmen in NRW mit den Brexit-Folgen auseinandergesetzt.

Weniger Fördergelder

Auch an anderen Stellen wird der EU-Austritt zu spüren sein. So haben die Studienautoren errechnet, dass NRW in der Haushaltsperiode 2021 bis 2027 statt 4,1 nur noch 3,3 Milliarden Euro EU-Fördergelder bekommen könnte. Denn mit Großbritannien fällt ein großer Beitragszahler weg. Für den Hochschul- und Forschungsstandort NRW sei ebenfalls mit " erheblichen Konsequenzen " zu rechnen. Kooperationen und Austauschprogramme könnten enden.

Ministerium bereitet sich vor

Das NRW-Wirtschaftsministerium hat eine eigene Studie in Auftrag gegeben. Sie soll klären, wie die Unternehmen auf den Brexit eingestellt sind und wie ein Handelsrückgang kompensiert werden kann. Ein Ergebnis steht noch aus.