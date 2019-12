Twitter sperrt Accounts der NRW-Polizei

Die Twitter-Accounts von mindestens elf der 47 Kreispolizeibehörden in NRW sind seit Samstag gesperrt und für Nutzer nur noch eingeschränkt erreichbar. "Wir sind am Abend darauf hingewiesen worden, wissen aber nicht, woran es liegt", so Gerrit Weber, Pressesprecher des NRW-Innenministeriums, am Sonntag (15.12.2019).

Warnung vor "verdächtigen Aktivitäten"

Twitter-Nutzer erhalten beim Aufrufen betroffener Seiten eine Warnmeldung, dass von dem Account "verdächtige Aktivitäten" ausgegangen seien. Erst über den Klick eines Buttons konnte man sich die Tweets der jeweiligen Behörde trotzdem anzeigen lassen.