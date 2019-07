Intersexuelle machen in Nordrhein-Westfalen bislang erst zaghaft von der neuen Möglichkeit Gebrauch, ihre Geschlechtsangabe bei den Standesämtern in "divers" ändern zu lassen. Seit Jahresbeginn wollten nur 27 Personen ihre Geschlechtsangabe umtragen lassen. Das geht aus einer aktuellen Auflistung des NRW -Innenministeriums hervor, die am Dienstag (23.07.2019) bekannt wurde.