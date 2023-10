Obdachloser in Köln

Winterhilfe für Obdachlose beginnt • In vielen Städten in NRW beginnt in diesen Tagen die Winterhilfe für Obdachlose. Kommunen und Hilfsorganisationen stellen zusätzliche Schlafmöglichkeiten für Menschen zur Verfügung, die auf der Straße leben, verteilen Schlafsäcke, Isomatten und Decken oder organisieren die Ausgabe von warmen Speisen. Viele der Hilfseinrichtungen berichten davon, dass es immer mehr Bedürftige gibt, die keine Wohnung haben und bei kalten Temperaturen auf Hilfe angewiesen sind – Tendenz steigend. Als Gründe sehen Diakonie und Caritas den Zustrom von Flüchtlingen, aber auch zu wenige günstige Wohnungen.

Wetter in NRW

Regen, Gewitter, Sonne - alles drin in NRW • Heute überwiegen in ganz NRW die Wolken, aus denen auch immer wieder Regen fallen kann. Am Niederrhein und im Münsterland kann es am Nachmittag lokal auch zu Gewittern kommen. Doch in manchen Regionen sind auch mal längere trockene Abschnitte mit etwas Sonne möglich. Der bunte Wetter-Mix wird begleitet von eher milden Temperaturen. Selbst in den Höhen rund um Winterberg werden 10 Grad Celsius erreicht, in der Eifel sind es rund 12 Grad, im Tiefland 15 bis 17 Grad mit den höchsten Werten in der Jülicher und Zülpicher Börde.