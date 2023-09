Lükex-Übung: Umgang mit einem Cyber-Angriff

Üben für den Fall eines Cyber-Angriffs • Das Szenario ist gar nicht so unrealistisch: Deutschland droht ein Cyber-Angriff, im Fokus: die IT-Infrastruktur von Behörden. Was tun? Das wird ab heute bis Freitag in allen Bundesländern in einer großangelegten Übung namens Lükex durchgespielt. Lükex steht für Länder- und Ressortübergreifende Krisenmanagementübung (Exercise). Ziel ist es, während eines fiktiven bundesweiten Angriffs auf die IT -Infrastruktur von Behörden die Staats- und Regierungsfunktionen aufrecht zu erhalten. Kernübungstage sind am Mittwoch und Donnerstag. Die Bevölkerung soll davon allerdings nichts mitbekommen.

AfD-Kandidat verliert OB-Wahl • Die AfD ist am Abend überraschend daran gescheitert, zum ersten Mal ein Oberbürgermeister-Amt zu gewinnen. In Nordhausen in Thüringen verlor der Kandidat der AfD in der Stichwahl gegen den parteilosen Amtsinhaber Kai Buchmann – der lag mit 55 Prozent am Ende deutlich vorne. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen lag der AfD-Kandidat Jörg Prophet noch vor Buchmann.

Einigung im Hollywood-Autorenstreik • In den USA gibt es eine vorläufige Einigung zwischen den streikenden Drehbuchautoren und den Filmstudios. Details sind noch nicht bekannt, die Autorengewerkschaft spricht in einem Schreiben an ihre Mitglieder von einem einzigartigen Abkommen. Die Gewerkschaftsmitglieder müssen dem Deal noch zustimmen, sie sind seit knapp fünf Monaten im Streik. Parallel streiken auch noch die Schauspieler.

