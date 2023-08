Party und Gebete

Papst trifft junge Menschen bei Weltjugendtag • Heute Abend will der Papst das erste Mal offiziell beim Weltjugendtag in Lissabon auftreten. Bei einer Willkommenszeremonie im Park Eduard VII. will sich Franziskus mit einer Ansprache an die mehr als 350.000 Teilnehmer des Weltjugendtages wenden. Der Besuch in Portugal ist die 42. Auslandsreise des Papstes. Er ist noch bis zum Ende des Weltjugendtages in Lissabon.

Bergung geht weiter

Beschädigter Autofrachter soll nach Eemshaven • Der in der Nordsee durch ein Großfeuer schwer beschädigte Autofrachter "Fremantle Highway" soll heute in den niederländischen Seehafen Eemshaven geschleppt werden - wann genau, ist noch unklar. Das teilte die nationale Wasserbehörde in der Nacht mit. Eemshaven ist der nächstgelegene Seehafen des derzeitigen Ankerplatzes des Bootes, etwa 16 Kilometer im Norden der Wattenmeerinsel Schiermonnikoog. Das Risiko einer Umweltkatastrophe ist dabei immer noch nicht gebannt. Der Frachter hat rund 1,6 Millionen Liter Schweröl und knapp 3.800 Autos an Bord.