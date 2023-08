Schrankenanlage gegen Elterntaxis • Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto in die Schule bringen, sorgen regelmäßig für gefährliche Situationen. Nun greift die Stadt Olfen im Kampf gegen sogenannte Eltern-Taxis zu drastischen Mitteln: Ab heute ist eine Schrankenanlage an der Zufahrt einer Grundschule in Betrieb. Das soll für mehr Sicherheit auf dem Schulweg und in Pausen sorgen. Durchfahren dürfen nur Schulbusse und Fahrzeuge mit Sonderrechten.

Militärs in Gabun verkünden Machtübernahme • Nur wenige Tage nach der Präsidentschaftswahl in Gabun hat das Militär eigenen Angaben zufolge die Macht in dem zentralafrikanischen Küstenstaat an sich gerissen. Die Wahlergebnisse seien gefälscht, sagte eine Gruppe von Offizieren am Mittwochmorgen im Staatsfernsehen. Nach offiziellen Angaben wurde in der Wahl Präsident Ali Bongo Ondimba im Amt bestätigt.

Hurrikan "Idalia": Tausende fliehen von den Küsten Floridas • Vor der Ankunft des Hurrikans "Idalia" haben die Behörden im US-Bundesstaat Florida die Menschen an der Küste aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Es sei damit zu rechnen, dass sich "Idalia" zu einem "extrem gefährlichen Hurrikan" verstärken werde, bevor er heute auf Land trifft. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, rief die Bewohner von 23 Bezirken auf, "umgehend" der Aufforderung zur Evakuierung zu folgen.

Prigoschin-Absturz: Russland will keine internationale Untersuchung • Russland lässt nach brasilianischen Angaben keine internationale Untersuchung des Flugzeugabsturzes des Chefs der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, zu. Die Regierung in Moskau habe der brasilianischen Luftfahrtbehörde mitgeteilt, dass sie "vorerst" keine Untersuchung des Absturzes nach internationalen Regeln einleiten werde. Gestern Abend erklärte sein ehemaliger Pressedienst, dass der Leichnam von Prigoschin am Dienstag beigesetzt worden sei.

Start der Filmfestspiele von Venedig • Über den roten Teppich am Lido laufen ab heute wieder die Stars, die im Folgejahr oft den Oscar gewinnen. Doch in diesem Jahr könnte der Streik der Filmschaffenden in Hollywood den Glamour-Faktor der Filmfestspiele in Venedig etwas senken. Der ursprüngliche Eröffnungsfilm aus Hollywood wurde bereits gegen die italienische Produktion "Comandante" ausgetauscht. Auch ein deutscher Film ist dieses Mal im Rennen um den Goldenen Löwen dabei: Timm Krögers "Die Theorie von Allem".