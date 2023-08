Zusammengestellt von Victor Fritzen und Jörn Kießler aus dem WDR -Newsroom.

Thema des Tages

Landtag stimmt über Abstandsregeln für Windräder ab • Der NRW -Landtag will heute die Abschaffung des pauschalen 1.000-Meter-Mindestabstands von Windenergieanlagen zu Wohnsiedlungen beschließen. Damit dürften Windräder künftig unter strengen Voraussetzungen näher an Wohnhäuser heranrücken. Der Wegfall der Abstandsregel soll dem Ausbau der Windkraft in NRW einen Schub geben.

Bei der Erneuerung älterer Windanlagen wurde die Regel bereits gekippt. Laut schwarz-grünem Koalitionsvertrag sollen in dieser Legislaturperiode in NRW mindestens 1.000 zusätzliche Windkraftanlagen errichtet werden. Besonders in der CDU hatte es Bedenken gegen die Abschaffung des Mindestabstands gegeben.

Mehrere Gemeinden im Hochstift haben bereits angekündigt, dass sie an der 1.000-Meter-Grenze festhalten wollen. Sollte der Mindestabstand fallen, könne das die Akzeptanz für Windenergie in Borgentreich verringern, sagt Bürgermeister Nicolas Aisch. Die Gemeinde habe schon viele Anlagen. Ebenso sieht das der Rathaus-Chef von Borchen, Uwe Gockel. Das Vorhaben sei außerdem verfrüht. Es gebe ja noch keinen Regionalplan. Der sei für die Planung von Windrädern aber notwendig.