Für neue Fachkräfte: Intensivstation ermöglicht Einblicke • Bei der Suche nach Pflegefachkräften geht das Dortmunder Knappschaftskrankenhaus einen ungewöhnlichen Weg: Heute öffnet die Intensivstation des Hauses ihre Türen für Interessierte. Geplant ist laut Klinik ein Rundgang durch die Station, auch der Schockraum ist zu besichtigen. Zudem stellt sich das Team vor. In der Zeit von 11 bis 12.30 Uhr und 15 bis 16.30 Uhr sind zwei Rundgänge geplant. Wer Interesse hat, kann sich vorab noch online anmelden.

Prozess gegen Hollywood-Star Baldwin beginnt • Mit Alec Baldwin steht ein Hollywood-Star vor Gericht. Er muss sich in einem Strafprozess wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung in Santa Fe im US -Bundesstaat New Mexico vor Gericht verantworten. Bei einem Dreh am Set des Westerns "Rust" im Oktober 2021 hatte Baldwin unwissentlich eine scharfe Waffe abgefeuert. Eine Kamerafrau starb. Das Verfahren gegen den Schauspieler und Produzenten soll heute mit der Auswahl von Geschworenen beginnen. Bei einem Schuldspruch drohen Baldwin bis zu 18 Monate Haft.

Deutschlandticket wird teurer • Das Deutschlandticket wird wohl ab dem kommenden Jahr teurer. Das hatte sich gestern bei einer digitalen Sondersitzung der Verkehrsministerkonferenz gezeigt. In diesem Jahr soll das Ticket aber stabil bei 49 Euro bleiben. Die Erhöhung des Ticketpreises sei nötig, weil der Bund die Mittel um 350 Millionen Euro kürzen wolle, sagte der Vorsitzende der Konferenz, NRW -Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne). Auch Vergünstigungen bei Schülertickets sollen wegfallen.

Neue rechte Fraktion im EU-Parlament - ohne AfD • Das von Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán aus der Taufe gehobene Rechtsbündnis "Patrioten für Europa" bildet eine neue Fraktion im Europaparlament. Neben Orbáns Partei Fidesz sind unter anderem das rechtsnationale Rassemblement National aus Frankreich, die an Italiens Regierung beteiligte nationalistische Lega und die FPÖ aus Österreich Teil der Fraktion, wie Vertreter des neuen Zusammenschlusses nach der Gründungssitzung gestern in Brüssel sagten. Die deutsche AfD wird vorerst kein Mitglied sein. Fraktionschef soll der Franzose Jordan Bardella werden.

Kritik an Umgang mit Demonstranten in Europa • Die Versammlungsfreiheit in Europa wird zunehmend eingeschränkt, beklagt Amnesty International. Die Menschenrechtsorganisation hat 21 europäische Länder unter die Lupe genommen, darunter auch Deutschland. Nach Angaben von Amnesty International werden unter anderem in Deutschland zunehmend Demonstrierende kriminalisiert. Außerdem sei ein zunehmender Einsatz von Überwachungstechnologien zu beobachten, der zu " Abschreckung und Einschüchterung und damit zu einer systematischen Einschränkung des Demonstrationsrechts " führe.

Ariane 6 startet endlich in den Weltraum • Vier Jahre später als eigentlich geplant soll heute Europas neue Trägerrakete erstmals ins All starten. Die Ariane 6 soll um 15 Uhr Ortszeit (20 Uhr MESZ ) von Kourou in Französisch-Guayana zu ihrem Jungfernflug abheben. Sie soll künftig für kommerzielle und öffentliche Auftraggeber Satelliten ins All befördern. Bei ihrem ersten Start wird die neue Trägerrakete 18 "Passagiere" an Bord haben: Mikrosatelliten von Universitäten und wissenschaftliche Experimente, darunter auch einige aus Deutschland.

