Zusammengestellt von Christian Zelle und Katja Goebel aus dem WDR -Newsroom

Thema des Tages

Nasser Veranstaltungstag in NRW? • In Nordrhein-Westfalen gibt es heute viele gute Gründe, vor die Tür zu gehen. Zahlreiche Veranstaltungen ermöglichen Mitmachen, Zuhören und -schauen, oder auch Campen und Sporttreiben. Damit dieser Spaß weder beim gestern gestarteten Juicy-Beats-Festival in Dortmund noch bei der heute eröffneten Annakirmes in Düren mehr als nötig getrübt wird, sollte man regenfeste Kleidung und Schirm einplanen. Das Wetter ist nämlich eher nicht in Feierlaune.

Nach einem vielerorts noch freundlichen Start in den Tag ist bereits im Laufe des Vormittags mit Schauern zu rechnen. Verbreitet und stellenweise kräftig werden diese auch am Nachmittag erwartet, wobei lokal Gewitter möglich sind. Dabei ist in Schauernähe auch schon mal mit stürmischen Böen zu rechnen.

Mäßig beeindrucken dürfte der vorhergesagte Regen die Teilnehmer am Badewannenrennen in Moers. Im Naturbad Bettenkamper Meer sollen heute buntverkleidete Teams in Badewannen in See stechen. Auf einer 100 Meter langen Strecke gilt es, sich so gut wie möglich über Wasser zu halten. Dass es dabei nass werden könnte, ist von allen Beteiligten einkalkuliert. Einen zumindest zeitweisen Strich durch den nassen Spaß könnten wohl aber die möglichen Gewitter machen.