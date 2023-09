Apropos Weltkindertag: Der Radiosender WDR 2 hat sich für heute etwas Besonderes einfallen lassen: 11- bis 13-Jährige übernehmen ab 8 Uhr für zehn Stunden die Sendungen. Die Schülerinnen und Schüler wurden im Vorfeld in einem Radio-Workshop auf den Tag vorbereitet. Die eigentlichen WDR -Moderatoren stehen im Hintergrund parat und helfen, falls es irgendwo haken sollte.

