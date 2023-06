Zusammengestellt von Christian Wolf und Jörn Kießler aus dem WDR-Newsroom

Thema des Tages

Das ist aus der WDR -Spendenaktion geworden • Als die Menschen im Westen vor einem halben Jahr dazu aufgerufen wurden, sich an der WDR -Spendenaktion "Der Westen hilft" zu beteiligen, war die Bereitschaft enorm. 10,6 Millionen Euro kamen damals zusammen, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Allein beim "WDR 2 Weihnachtswunder" wurden 7,4 Millionen Euro gesammelt. Für die Aktion waren vier WDR-Moderatoren in ein gläsernes Studio auf dem Dortmunder Hansaplatz eingezogen.

Sechs Monate später ist es Zeit, näher hinzuschauen, was mit dem vielen Geld passiert ist. Zunächst war es an die "Aktion Deutschland Hilft" übergeben worden. Von dort wurden insgesamt 48 Hilfsprojekte unterstützt. Mit dabei: Projekte in Kenia für den Kampf gegen Hunger und Armut.

Dazu gehört auch die Arbeit der Hilfsorganisation TerraTech. Sie sorgt dafür, dass es in einem Kindergarten in Ahero im Westen von Kenia ein warmes Essen für über 300 Kinder gibt - oft ihre einzige Mahlzeit am Tag. In West-Kenia wurde durch die Hilfsorganisation Habitat for Humanity ein tiefliegendes Grundwasser angebohrt. Mehr als 4.000 Menschen haben nun sauberes Wasser.