Mehr Schlagzeilen

Gipfel gegen Medikamentenmangel • In wenigen Tagen ist Herbstanfang - und damit der Beginn der alljährlichen Erkältungs- und Infektionswelle. Im vergangenen Herbst und Winter waren viele gängige Medikamente knapp, Eltern suchten händeringend nach Fiebersaft, Ärzte und Apotheken versuchten auf Alternativen auszuweichen, die nicht immer passten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD ) hat darauf mit einem Gesetz reagiert. Dennoch drohen auch in diesem Herbst wieder Engpässe, mahnen zumindest Apotheker- und Ärzteverbände. Das Gesundheitsministerium lädt heute zum Gipfel gegen Medikamentenknappheit.

Festnahme nach Gewalttaten in Niedersachsen • Nach der Tötung einer 17-Jährigen und einem Messerangriff auf eine Frau in Niedersachsen ist der gesuchte Tatverdächtige gefasst. Der 42 Jahre alte Mann sei im Raum Schwarmstedt festgenommen worden, erklärte die Polizei gestern Abend. Die Leiche des Mädchens war am Sonntagabend in einem Graben neben einer Straße gefunden worden. In der Nacht auf Mittwoch war es in der Nähe zu einer Messerattacke auf eine 30 Jahre alte Frau gekommen. Zwischen beiden Taten wird ein Zusammenhang vermutet.

Thüringens CDU will Steuersenkung mit AfD -Hilfe durchsetzen • Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) warnt vor einem " Pakt mit dem Teufel" : Denn die oppositionelle CDU will heute einen Gesetzentwurf zur Senkung der Grunderwerbsteuer durchsetzen und dabei könnten Stimmen der AfD den Ausschlag geben. Die Minderheitskoalition von Linken, SPD und Grünen hat im Landtag keine eigene Mehrheit. Wenn CDU, FDP und AfD einheitlich abstimmen, können sie die Pläne durchbringen. Im zuständigen Haushaltsausschuss ist das vergangene Woche bereits passiert. Heute geht es um die Schlussabstimmung im Landtag.

Das Wetter in NRW

Sonne und Wolken • Heute geht es teils sonnig, teils neblig-trüb in den Tag hinein. Bis zum Mittag lösen sich Nebel- sowie Hochnebelfelder auf und am Nachmittag und Abend stellt sich eine freundliche und trockene Mischung aus Sonnenschein und Quellwolken ein. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 Grad an der Weser bis 23 Grad im Rheinland.