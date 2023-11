Zusammengestellt von Katja Goebel und Andreas Poulakos aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Wieder Warnstreiks an Schulen und Unikliniken • Fehlende Fachkräfte, frustrierte Mitarbeiter, genervtes Lehrpersonal - der Tarifstreit für die rund 2,5 Millionen Angestellten und Beamten geht in eine neue Runde. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW ) kündigt für diese Woche wieder Warnstreiks an Schulen, Hochschulen und Unikliniken an - auch in NRW . Die Forderung: 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Nach zwei Verhandlungsrunden haben die Arbeitgeber bislang kein Angebot vorgelegt.

Gewerkschaft GEW ruft zu Warnstreiks an Schulen auf

Unter vielen Lehrkräften an Schulen macht sich lange schon Frust breit. Sie sprechen von einer zu großen Belastung. So seien zum Beispiel 28 Stunden Unterricht an einer Hauptschule zu viel, sagt Schulleiterin Inge Nieländer. Der Unterricht müsse auch noch vor- und nachbereitet werden. " Wir sind hier kein Ponyhof ", sagt auch Lehrer Markus Veerkotte gegenüber dem WDR. " Wir müssen auch sehr viel mit Aggression umgehen ."