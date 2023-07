In Warschau werden Stolpersteine verlegt • In Warschau werden die ersten Stolpersteine verlegt. Lange hatten sich Behörden gegen diese Idee gestellt, es sei eine deutsche Art des Gedenkens und deshalb nicht angebracht. Die Initatorin Anna Gutkowska kann nun aber ihrer Großmutter und deren zwei Schwestern endlich ein Andenken setzen. In Polen gibt es bisher nur in Breslau und in der Grenzstadt Słubice an der Oder Stolpersteine. Der erste Stolperstein wurde 1992 in Köln verlegt. Seither sind mehr als 96.000 Stolpersteine in 27 europäischen Ländern dazu gekommen.