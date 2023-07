Nachrichten aus NRW

"Nacht der Lichter" in Duisburg

Jahrestag der Loveparade-Katastrophe • Das Loveparade-Unglück mit 21 Toten jährt sich heute zum 13. Mal. Auch in diesem Jahr finden am Unglücksort wieder Veranstaltungen zum Gedenken an die Opfer statt. Am 24. Juli 2010 waren am einzigen Ein- und Ausgang der Technoparade 21 Menschen im Alter von 17 bis 38 Jahren erdrückt worden. Mindestens 652 Loveparade-Besucher wurden damals verletzt. Zum Gedenken an die Opfer wurden am gestrigen Abend wieder Hunderte Kerzen am Ort der Loveparade-Katastrophe entzündet.