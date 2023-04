Mehr Schlagzeilen

Weltmeere so warm wie nie - Hitzerekorde in Spanien und Portugal. Wissenschaftler sind beunruhigt: Die Weltmeere haben sich in den vergangenen Wochen plötzlich ungewöhnlich stark erhitzt. Die Werte liegen deutlich über den Rekordmarken. Manche führen die höheren Meerestemperaturen auf ein wärmebringendes "El-Niño"-Wetterphänomen zurück, das sich möglicherweise in großer Stärke zusammenbraut. Weitere Klimaforscher sprechen dagegen von einem "Extremereignis im globalen Ausmaß", das nicht nur auf "El Niño" zurückzuführen sei. Portugal und Spanien verzeichnen gerade neue Hitze-Rekorde für diese Jahreszeit: Das Thermometer stieg so hoch wie noch nie seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen - in der südspanischen Stadt Córdoba auf 38,8 Grad am Freitag.

Raketenangriff auf Wohnhaus in der Ukraine. Nach einem russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus im zentralukrainischen Uman gibt es mindestens 23 Todesopfer. Darunter auch vier Kinder. Einsatzkräfte suchten in den Trümmern nach möglichen weiteren Opfern. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte den Angriff als " Terror gegen Zivilisten ". Er forderte vom Westen mehr Waffen für die Ukraine und härtere Sanktionen gegen Russland sowie eine Verurteilung der Täter.