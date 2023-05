Mehr Schlagzeilen

Militärparade in Moskau. Russland feiert den Jahrestag des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland im Jahr 1945. Die Feierlichkeiten werden wieder überschattet vom Angriffskrieg gegen die Ukraine. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen soll bei der großen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau auch Präsident Putin auftreten. Auch ausländische Staats- und Regierungschefs sollen auf der Ehrentribüne zu Gast sein. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko traf am Montagabend zu einem unangekündigten Besuch in Moskau ein. Laut aktuellen Umfragen ist der Tag des Sieges für viele Menschen in Russland der wichtigste Feiertag. Auch in Berlin sind Gedenkveranstaltungen geplant.

Rede von Scholz vor dem EU -Parlament am Europatag. Am heutigen Europatag will Bundeskanzler Scholz im Parlament eine Rede über die Zukunft Europas halten. Der Termin ist mit Bedacht gewählt: In jüngster Zeit kamen Zweifel an der europapolitischen Zuverlässigkeit der Bundesregierung auf, nachdem Deutschland mit seinem E-Fuel-Veto für Irritationen unter den europäischen Partnern gesorgt hatte. Anschließend stehen Aussprachen an, unter anderem zu den EU- Schuldenregeln. Derweil reist EU- Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Europatag nach Kiew.

Das Wetter in NRW

Dauerregen bis in die Nacht. Am Morgen kann sich in Süd- und Ostwestfalen noch kurz die Sonne zeigen. Ab dem Mittag breitet sich vom Rhein- und Münsterland her schauerartiger sowie teilweise gewittriger Dauerregen auf ganz NRW aus, der bis in die Nacht zum Mittwoch anhält. Da die Böden vielerorts schon gesättigt sind, können im Bergland kleine Bäche und Flüsse rasch anschwellen. Die Temperaturen steigen bis zum Mittag auf 18 bis 21, im Bergland 14 bis 17 Grad, anschließend wird es kühler.