Zusammengestellt von Victor Fritzen und Sabine Schmitt aus dem WDR -Newsroom

Thema des Tages

Produktion bei VW wird wieder hochgefahren • Der IT -Fehler bei VW ist behoben. Ein Sprecher des Autobauers sagte, dass die Produktion wieder hochgefahren wird. " Die IT-Infrastrukturprobleme im Volkswagen-Netzwerk konnten im Laufe der Nacht behoben werden, das Netzwerk arbeitet wieder stabil ". Der weltweite Produktionsverbund laufe wieder an. Einzelne Systeme könnten " in einer Übergangsphase " aber noch beeinträchtigt sein, fügte er hinzu. Es gebe weiterhin keine Anzeichen, dass die Störung durch externe Einflüsse verursacht wurde.

Seit gestern und in der Nacht konnten wegen einer schweren Computer-Störung in den deutschen Werken keine Autos mehr gebaut werden. Die Produktion in mehreren Werken stand still, darunter Wolfsburg, Zwickau, Emden und Osnabrück. Auch die Komponentenwerke in Braunschweig, Salzgitter und Kassel waren von der VW-Tochter Audi betroffen. Laut "Handelsblatt" waren auch Autohäuser und das US-Werk in Chattanooga betroffen. Nach Angaben einer IT -Dienstleisterin, die für die Netzwerke der Unternehmen zuständig ist, handelte es sich um eine weltweite Störung. In Wolfsburg war ein Krisenstab eingerichtet worden, der die ganze Nacht über an einer Lösung des Problems arbeitete.

Mehr Schlagzeilen

Die Zukunft der Pflege • In Berlin beginnt heute der 10. Deutsche Pflegetag. Dabei geht es um Pflegende und Pflegebedürftige: Laut des Instituts der deutschen Wirtschaft sind schon heute etwa 35.000 Stellen in der Pflege nicht besetzt - der Mangel dürfte sich noch verstärken. Der Deutsche Pflegerat fordert deshalb bessere Löhne und mehr Befugnisse für Pflegende. So soll der Pflegeberuf attraktiver werden. Das ist wichtig, weil es immer mehr Pflegebedürftige gibt. Ihre Zahl hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt: 2003 erhielten etwas mehr als zwei Millionen Menschen Leistungen der Pflegeversicherung, derzeit sind es etwa fünf Millionen. Bis 2055 sollen es laut Statistischem Bundesamt etwa 6,8 Millionen sein.