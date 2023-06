Mehr Schlagzeilen

Erneut Krawalle in Leipzig: In Leipzig gab es bei Protesten der linken Szene die zweite Nacht in Folge Ausschreitungen. Nach dem Urteil gegen die Linksextremistin Lina E. ist es zu mehreren Zusammenstößen zwischen linken Demonstranten und der Polizei in Leipzig gekommen. Dabei gab es auch Verletzte. Barrikaden wurden in Brand gesetzt und eine Polizeiwache angegriffen. Die Polizei kesselte hunderte Protestierende ein und hielt sie stundenlang fest. Gegen fünf Demonstranten wurden Haftbefehle erlassen.

Bergungsarbeiten nach Zugunglück in Indien: In Indien dauern die Bergungsarbeiten nach dem schweren Zugunglück von Freitagabend Ortszeit an. Bislang sind mindestens 280 Leichen geborgen worden. Mehr als 900 weitere Passagiere wurden nach Informationen des obersten Verwaltungsbeamten P. K. Jena verletzt. Rund 200 besonders schwer verletzte Personen seien in Spezialkliniken in anderen Städten im Bundesstaat Odisha gebracht worden. Mehr als 1.200 Polizeibeamte und andere Einsatzkräfte sind vor Ort. Sie befürchten, dass noch zahlreiche Menschen in den Trümmern liegen könnten.

Groß-Demo in Warschau: In Polen wollen Anhänger der Opposition heute gegen die Politik der nationalkonservativen Regierungspartei PiS auf die Straße gehen. Zu der Demonstration hat der Oppositionsführer Donald Tusk aufgerufen, aber auch Vertreter anderer Parteien haben sich angeschlossen. Tusk war von 2007 bis 2014 polnischer Regierungschef. Die PiS-Regierung wirft ihm vor, er habe unvorteilhafte Gasverträge mit Russland abgeschlossen.

Nachrichten aus NRW