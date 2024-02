Zusammengestellt von Katja Goebel und Sabine Schmitt aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

NRW wird grün - so früh wie nie • Grüne Blätter sprießen an Sträuchern und Bäumen - und sogar erste Kirschbäume blühen schon. Es ist der früheste Vegetationsbeginn, den wir je hatten, sagt Jürgen Vogt von der WDR Wetterredaktion. Grund sind die warmen Temperaturen: Der Februar 2024 in NRW liege sechs Grad über dem langjährigem Mittel und sei jetzt schon so warm, wie der zweitwärmste März seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen, so Vogt.

In der Forschung gibt es eine Faustregel für den Vegetationsbeginn - und zwar die "Grünland-Temperatur-Summe" (GTS). Der offizielle Vegetationsbeginn ist demnach, wenn die Summe von 200 Grad erreicht ist - dafür addiert man ab dem 1. Januar Tag für Tag die Temperaturen. Köln-Stammheim hat den Wert als erster Ort in NRW bereits am 19. Februar erreicht. Aktuell ziehen viele andere Orte nach. Heute knacken laut WDR Wetterredaktion Teile Ostwestfalens und des Münsterlandes den Wert. In Südwestfalen, im Sauerland, im Bergischen Land und in Siegen-Wittgenstein dauert es noch ein paar Tage. Vor etwa 100 Jahren lag der Vegetationsbeginn übrigens meist zwischen Ende März und Anfang April.