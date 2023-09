Zusammengestellt von Christian Wolf und Katja Goebel aus dem WDR -Newsroom.

Thema des Tages

Unwetter-Bilanz in NRW • Gewitter und heftiger Regen haben in einigen Gegenden Nordrhein-Westfalens für Probleme gesorgt. In Bonn wurde wegen aufziehender Gewitter die große Kirmes "Pützchens Markt" vorzeitig beendet, das Abschlussfeuerwerk fiel aus. Aus dem Münsterland wurden überflutete Straßen gemeldet - zum Beispiel aus Werl im Kreis Soest. Stark betroffen war auch Ahlen im Kreis Warendorf, dort fällt an mehreren Schulen der Unterricht aus. In Netphen kamen innerhalb einer Stunde 55 Liter Regen pro Quadratmeter runter - so viel wie seit Jahren nicht. In der Nacht stiegen auch die Pegel einiger NRW-Flüsse.