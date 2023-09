Proud Boys: Miliz für Donald Trump

Lange Haftstrafe für Sturm aufs US-Kapitol • Enrique Tarrio, der ehemalige Anführer der rechtsradikalen US-Miliz "Proud Boys", muss für 22 Jahre ins Gefängnis. Er hielt sich am 6. Januar 2021 während des Angriffs von Anhängern des ehemaligen US -Präsidenten Trump auf das Kapitol zwar nicht in Washington auf. Es gilt aber als sicher, dass er den Aufruhr mitorganisiert hat. Es ist die bislang höchste Strafe im Zusammenhang mit dem Kapitol-Sturm.

Basketball WM - Deutschland trifft auf Litauen • Bei der Basketball-Weltmeisterschaft trifft die deutsche Mannschaft heute Vormittag im Viertelfinale auf den Außenseiter Lettland. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert hat bisher alle fünf WM-Spiele gewonnen. Im Falle eines Sieges treffen die Deutschen im Halbfinale am Freitag auf die USA. Das Spiel wird in der philippinischen Hauptstadt Manila ausgetragen. Deutschland geht als Favorit in die Partie.

Nachrichten aus NRW

Polizeieinsatz am Hauptbahnhof

Schüsse in der Wuppertaler City • Am Wuppertaler Hauptbahnhof ist am Abend offenbar ein Streit zwischen drei Männern eskaliert. Zwei von ihnen zogen laut Polizei Schusswaffen und feuerten sie ab. Bei den Waffen handelte es sich nach ersten Erkenntnissen nicht um scharfe Waffen. Einer der mutmaßlichen Schützen wurde gefasst, die anderen beiden konnten fliehen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.