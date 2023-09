Mehr Schlagzeilen

Hubert Aiwanger

Sondersitzung wegen Aiwangers Flugblatt-Affäre • Vier Wochen vor der bayerischen Landtagswahl steht im Parlament in München heute ein offener und wohl heftiger Schlagabtausch über die Flugblatt-Affäre rund um Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger bevor. Der sogenannte Zwischenausschuss kommt zu einer Sondersitzung zusammen. Er ist kurz vor Landtagswahlen für dringende Angelegenheiten zuständig. Aiwanger hatte zurückgewiesen, zu Schulzeiten ein antisemitisches Flugblatt geschrieben zu haben. Seine Freien Wähler machen inzwischen mit dem Vorwurf einer "Schmutzkampagne" Wahlkampf.

Union will U -Ausschuss über Scholz und Cum-Ex-Affäre erzwingen • Die Unionsfraktion im Bundestag will mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erreichen, dass doch noch ein Untersuchungsausschuss im Parlament zur Rolle von Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) in der sogenannten Cum-Ex-Steueraffäre eingerichtet wird. Der entsprechende Schriftsatz liegt dem ARD -Hauptstadtstudio vor. Die Ampel-Koalition hatte einen Untersuchungsausschuss mit ihrer Mehrheit im Bundestag abgelehnt. Scholz wird vorgeworfen, als Hamburger Finanzsenator die Steuertricks einer Privatbank nicht ausreichend verfolgt zu haben.

Alexander Zverev (l.) und Carlos Alcaraz