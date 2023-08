Arbeitsminister Laumann auf "Fachkräfte-Tour" • Arbeitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) startet heute seine "Fachkräftetour NRW" in Duisburg. Der Minister möchte sich einen Eindruck von der Fachkräftesituation vor Ort verschaffen und das Gespräch mit Verantwortlichen und Auszubildenden suchen. In Duisburg besucht er eine junge Gleisbauende in einer Ausbildungswerkstatt der Bahn. Anschließend geht es weiter nach Moers, wo Laumann beim Fachkräfte-Kongress unter anderem den Duisburger Oberbürgermeister Sören Link trifft.

Prozess um versuchten Totschlag in Aachen • Ein 24-Jähriger soll im vergangenen Dezember versucht haben, seine Ex-Freundin mit einem Messer zu töten. Die Frau soll zuvor mit ihm Schluss gemacht haben. Er verließ die Wohnung, kam laut Staatsanwaltschaft mit einem Messer zurück und stach zweimal in den Hals. Das Opfer überlebte die schweren Verletzungen nur mit viel Glück.

Neue Konflikte in der Ampel • Eigentlich wollten SPD, Grüne und FDP nach der politischen Sommerpause wieder mehr Eintracht beweisen und gemeinsam wichtige Themen voranbringen. Doch schon die erste Kabinettssitzung hat neuen Ärger gebracht. Grund dafür ist das "Wachstumschancengesetz" von Finanzminister Christian Lindner (FDP), das dieser auf den Weg bringen wollte. Das hat aber offenbar Familienministerin Lisa Paus von den Grünen mit ihrem Einspruch verhindert. Der Grund: Sie fordert mehr Geld für die Kindergrundsicherung.

Robert de Niro wird 80 • Ob als Taxi Driver, Mafiaboss oder Dirty Grandpa - Robert de Niro kann alle Drehbücher. Aufgewachsen in Little Italy hat De Niro seinen Lebensmittelpunkt seit jeher in New York. Heute feiert der Oscarpreisträger seinen 80. Geburtstag. Dabei neu an seiner Seite: die vier Monate alte Tochter. Damit hat der Schauspieler inzwischen sieben Kinder.