Thema des Tages

Hitze und Unwetter am Wochenende in NRW • Gestern war laut Deutschem Wetterdienst der bisher wärmste Tag des Jahres in Deutschland. In Baden-Württemberg wurden zum Teil 38 Grad gemessen, in mehreren NRW -Städten um die 35 Grad. Es bleibt auch heute heiß in NRW , kühlt aber etwas ab.

Zusätzlich zur Hitze zogen am Abend Unwetter mit Gewittern, Starkregen und orkanartigen Böen durch das Land. Vielerorts liefen Keller voll, umgestürzte Bäume sorgten für Ausfälle bei der Bahn. Auch die Autobahnen waren teils von den Unwettern betroffen. Auf der A40 zwischen Bochum-Wattenscheid-West und dem Dreieck Bochum-West stand zeitweise die Fahrbahn unter Wasser. In Essen meldete die Feuerwehr mehr als hundert Einsätze infolge des Unwetters. In Haltern am See strandeten hunderte Reisende, weil der Schienenersatzverkehr spät und mit zu wenig Bussen organisiert wurde.

Verregnet: "Bochum Total"