Zusammengestellt von Jörn Kießler und Andreas Poulakos aus dem WDR -Newsroom

Thema des Tages

Ukraine-Gipfel in Saudi-Arabien • Staats- und Regierungschefs aus fast 30 Ländern wollen heute in Saudi-Arabien über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine beraten. Das Treffen soll heute in der Küstenstadt Dschidda stattfinden. Ziel sei es, einen " politischen und diplomatischen Weg " zu finden, um den Krieg gegen die Ukraine zu beenden.

Nationale Sicherheitsberater und " eine Reihe von Vertretern aus verschiedenen Ländern " werden demnach an dem Treffen teilnehmen. Erwartet werden unter anderem Vertreter der Ukraine, USA , EU , Großbritanniens sowie aus Chile, Indonesien, Ägypten und der Türkei, wie es zuvor aus Diplomatenkreisen in Riad hieß. Deutschland sei mit dem außenpolitischen Berater von Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ), Jens Plötner, vertreten, sowie mit Tjorven Bellmann, Politische Direktorin im Auswärtigen Amt, hieß es aus Regierungskreisen gestern. Russland werde nicht teilnehmen.

Nachrichten aus NRW

Waffenkontrollen in Düsseldorf • Mit rund 200 Einsatzkräften hat die Düsseldorfer Polizei gestern Abend Besucher der Altstadt auf illegale Waffen durchsucht. Messer, Pistolen und Reizgas sind auf der Partymeile freitags- und samstagsabends verboten. Alle, die in die Altstadt wollten, mussten durch die Kontrolle. Auch Autos, die in ein nahe gelegenes Parkhaus fuhren, wurden angehalten. Genaue Zahlen gibt es noch nicht. Aber gleich zu Beginn konnte die Polizei mehrere Messer sicherstellen und einen Beutel mit Marihuana.