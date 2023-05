Demonstration gegen schlechten Zustand in Kölner Schulen: Schüler, Lehrkräfte und Eltern gehen heute Mittag auf die Straße, um gegen die desolaten Zustände in mehreren Schulen zu demonstrieren. Einige Eltern müssen ihre Kinder offenbar aus der Schule holen, damit sie zur Toilette gehen können - die sanitären Anlagen in den Gebäuden seien unzumutbar, kaputt oder verdreckt.

Mehr Schlagzeilen