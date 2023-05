Der Besitz und Konsum von Cannabis soll zunächst im privaten Bereich legalisiert werden. In einem ersten Schritt sollen der private Eigenanbau sowie der Anbau in nicht gewinnorientierten Vereinen und Vereinigungen bundesweit ermöglicht werden. In Modellregionen sollte in einem zweiten Schritt zudem der kommerzielle Verkauf von Cannabis in Fachgeschäften erfolgen. Mehrere Städte in Nordrhein-Westfalen hatten bereits Interesse bekundet, sich an dem Projekt zu beteiligen – unter ihnen Köln, Münster und Bonn.