Schwarze-Grüne Bundesländer fordern schärfere Migrationspolitik • NRW, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg fordern die Bundesregierung auf, die Asylregeln zu verschärfen. Im Bundesrat wollen sie heute einen Antrag einbringen, wonach Straftäter schneller abgeschoben werden sollen - auch nach Syrien und Afghanistan. Außerdem fordern sie, dass Asylverfahren an den EU-Außengrenzen abgewickelt werden.

Rentenreform im Bundestag • Der Bundestag befasst sich heute erstmals mit der geplanten Rentenreform. Die Bundesregierung will das Rentenniveau bei 48 Prozent fixieren. Ein sogenanntes Generationenkapital aus Bundesmitteln soll am Aktienmarkt angelegt werden. Aus dessen Zinserträgen soll der künftige Beitragsanstieg abgebremst werden. Das Rentenpaket der Ampel ist in der Koalition umstritten.

Welttourismustag: Urlaub als wichtiger Wirtschaftsfaktor • Heute ist der 45. Welttourismustag, in diesem Jahr steht er unter dem Motto "Tourismus und Frieden". Auch in Deutschland bleibt Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Im vergangenen Jahr zählte das statistische Bundesamt 487,2 Millionen Gästeübernachtungen. Global gesehen bleibt vor allem bei beliebten Hotspots wie Barcelona, Venedig oder Mallorca - aber auch in NRW - das Problem des Overtourism. Viele Einheimische sind empört wegen höherer Wohnkosten, Umweltbelastung, Staus, allgemeiner Überfüllung durch immer mehr Besucher.