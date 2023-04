Mehr Schlagzeilen

Schon jeder Zehnte hat das Deutschlandticket gekauft: Das 49-Euro-Ticket ist einer Umfrage zufolge bisher von mehr als jedem zehnten Erwachsenen gekauft worden. Befragungen im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur zeigen außerdem, dass etwas mehr als die gleiche Menge den Kauf noch plant. Ab dem 1. Mai gilt das Ticket im deutschen Nah- und Regionalverkehr. 57 Prozent haben nicht vor, sich das Abonnement zu holen.

Weitere Kämpfe im Sudan trotz vereinbarter Feuerpause: Die sudanesischen Streitkräfte haben am Abend ihre Zustimmung zu einem dreitägigen Waffenstillstand bekanntgegeben. Die Feuerpause sollte zeitnah in Kraft treten, damit die Bürger die Feiertage zum Ende des Ramadans begehen könnten, hieß es in einer Facebook-Mitteilung der Armee. Trotzdem ist die Waffenruhe anscheinend gebrochen worden. Augenzeugen berichten von Explosionen und Schüssen in der Hauptstadt Khartum.

Zugang zur Abtreibungspille in den USA weiter möglich: Das Oberste Gericht der USA hat den Zugang zu einem Medikament für Schwangerschaftsabbrüche erst einmal aufrecht erhalten. Der Supreme Court lehnte in seiner Entscheidung Zugangsbeschränkungen zu der Abtreibungspille Mifepriston ab, solange der Rechtsstreit andauert. Die Entscheidung ist vor allem mit Blick auf die rechte Mehrheit im Supreme Court überraschend und ein Sieg für die Regierung des demokratischen US-Präsidenten Joe Biden. Zuvor hatte ein Bundesrichter in Texas die im Jahr 2000 erteilte Zulassung für Mifepriston durch die US-Arzneimittelbehörde FDA aufgehoben.

Earth Day wirbt für "Grünes Wohnen": Der "Tag der Erde" wird jedes Jahr am 22. April mit einem bestimmten Schwerpunkt und Motto in mehr als 175 Ländern weltweit begangen. In diesem Jahr steht der Earth Day unter dem Motto "Wohne lieber grüner". Damit soll die Wertschätzung für die natürliche Umwelt gestärkt werden. Gleichzeitig wollen die Initiatoren aber auch dazu anregen, das Konsumverhalten zu überdenken.

Das Wetter in NRW

Sonniger Start: Der Tag beginnt freundlich mit Sonnenschein bei meist dünnen Wolken. Wer sich heute in Ostwestfalen-Lippe aufhält, hat besonders lange etwas davon. In der Eifel verabschiedet sich das gute Wetter dagegen schon kurz nach dem Mittag. Dann ziehen die ersten dickeren Wolken auf und wenig später folgen erste Schauer und Gewitter, die sich bis zum späten Abend bis zur Weser ausbreiten. Die Temperaturen erreichen frühlingshafte 18 bis 22 Grad in den tieferen Lagen. In höheren Gebieten sind es nur 15 bis 17 Grad.