Viele Verstöße bei Kontrollen in Shisha-Bars: In Köln haben Ordnungsamt, Bauaufsicht und Zoll am Wochenende 20 Shisha-Bars kontrolliert und zahlreiche Verstöße festgestellt. In fast allen kontrollierten Bars fanden Zollbeamte Tabak, der offenbar nicht versteuert war. Die Beamten leiteten Bußgeld- und Strafverfahren ein. In mehreren Bars funktionierten die Lüftungsanlagen nicht. Es reicherte sich so viel giftiges Kohlenmonoxid an, dass die Warngeräte des Ordnungsamtes ansprangen. Die Mitarbeiter untersagten den Betreibern der Bars, Wasserpfeifen in ihren Räumen anzuzünden.

Bonn-Marathon mit geistlicher Unterstützung: Vor dem offiziellen Startschuss zum Bonn-Marathon laden die evangelische und die katholische Kirche zu einem gemeinsamen "geistlichen Startschuss" ein: Er fällt für die Läufer des Halb-Marathons um 8.00 Uhr und um 9.30 Uhr für die Marathon-Teilnehmer. Die jeweils 15-minütige ökumenische Andacht von Sportlern für Sportler wird in der evangelischen Schlosskirche im Hauptgebäude der Universität gefeiert.

Hagener Literaturtage starten: Bereits zum vierten Mal bieten die Hagener Literaturtage ein abwechslungsreiches Programm an - bis zum 7. Mai. In diesem Jahr werden in der Hagener Stadtbücherei Andrea Sawatzki, Frank Goosen, Ralf König und Walter Sittler zu Gast sein.

Start der Süßwarenmesse in Köln: In Köln beginnt beginnt heute die Internationale Süßwarenmesse - die weltweit wichtigste Messe rund um Schokolade, Eis, Bonbons und Knabbereien. Bis Dienstag zeigen Aussteller aus 70 Ländern ihre neuesten Produkte. Im Trend liegen Leckereien mit natürlichen Zutaten und weniger Zucker. Ein aktueller Preisvergleich des Marktforschungsunternehmens Nielsen IQ ergab, dass sich Süßwaren in Deutschland stärker verteuerten als in anderen Ländern. Im vergangegen Jahr hat allein die Deutsche Süßwarenindustrie 14 Milliarden Euro Umsatz gemacht.