Guten Morgen, NRW!

Neue Beratungsstelle gegen Antisemitismus • Für Betroffene von Judenfeindlichkeit an NRW -Hochschulen richtet das Land eine zentrale Anlaufstelle ein. Sie nimmt heute an der Uni Münster ihre Arbeit auf. Betroffene können dort eine Erstberatung erhalten - auch zu einer möglichen strafrechtlichen Relevanz. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel sind laut Landesregierung auch die antisemitischen Angriffe an den Hochschulen gestiegen. Die neue Anlaufstelle soll Betroffene sowie Zeuginnen und Zeugen beraten und unterstützen.

Robert Habeck

Kompromiss zum Haushalt in Sicht? • Im Haushaltsstreit der Ampel-Koalition bezüglich einer Finanzierungslücke von fünf Milliarden Euro könnte es bald eine Einigung geben. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sagte gestern dem Nachrichtenportal "Politico", die Lösung könne in einer pauschalen Einsparverpflichtung für jedes Ministerium liegen. Aus Kreisen der FDP -Fraktion kam Medienberichten zufolge Zustimmung. Bis morgen soll der überarbeitete Haushaltsentwurf vorliegen.

DAS WETTER IN NRW

Der große Regen ist vorbei • Nachdem gestern Abend noch kräftige Gewitter und Starkregen über das Sauerland und Ostwestfalen-Lippe zogen, zeigt sich am Vormittag nach Auflösung von Nebelfeldern gelegentlich die Sonne. Am Nachmittag und Abend setzt sich das trockene Wetter bei einem Wechsel aus Sonne und Quellwolken fort. Die Temperaturen steigen bis zu 29 Grad, in den Höhenlagen auf maximal 24 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Südwest.