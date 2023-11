Und übrigens ...

Warten auf den Elften im Elften • Morgen ist es wieder soweit: In den Karnevalshochburgen wird der Beginn der Karnevalssession gefeiert. In Köln geht es um Punkt 11.11 Uhr am Heumarkt los, in Düsseldorf zur gleichen Zeit am Marktplatz vor dem Rathaus. Rund um die Zülpicher Straße in Köln wird es wieder einen abgesperrten Bereich geben mit Zugängen über die Uni-Wiesen. 1.000 Polizistinnen und Polizisten werden im Einsatz sein, die Stadt Köln hat aber nochmal 1.000 private Sicherheitskräfte engagiert. Randnotiz: "Wildpinkeln" kostet in diesem Jahr 200 Euro Strafe.