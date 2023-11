Vizekanzler Robert Habeck

Habeck verurteilt Antisemitismus in Rede • Angesichts der Lage im Nahen Osten hat Vizekanzler Robert Habeck Antisemitismus in Deutschland scharf verurteilt und Solidarität mit Juden angemahnt. Der Grünen-Politiker äußerte sich in einem zehnminütigen Video, das er über die Sozialen Netzwerke verbreitete. Er forderte eine harte politische Antwort auf islamistische Demonstrationen in Deutschland.

Der Thüringer Verfassungsschutz warnt zudem vor einer wachsenden Gefahr antisemitischer Anschläge in Deutschland. Dessen Präsident Stephan J. Kramer sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", dass die größte Gefahr von radikalisierten Einzelpersonen ausgehe. Die Lage sei extrem emotionalisiert.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser

Bericht über die IT-Sicherheit in Deutschland • Dass die Cyber-Risiken steigen, ist nichts Neues. Und wie sieht es aktuell in Sachen IT -Sicherheit aus? Hierüber informieren heute Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD ) und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Bereits im letzten Bericht wurde auf die hohe Bedrohungslage durch anhaltende Aktivitäten im Bereich Cyber-Kriminalität und Cyber-Angriff hingewiesen - 2022 spielte der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dabei eine zentrale Rolle.