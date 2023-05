Mehr Schlagzeilen

Rock-Legende Tina Turner ist tot: Charaktervolle Stimme, wilde Mähne und voller Energie auf der Bühne bis ins hohe Alter - das war Tina Turner, Rock-Ikone mit Hits wie "Private Dancer", "Simply The Best" und "What's Love Got To Do With It". Am Dienstag ist die große Sängerin im Alter von 83 Jahren in Zürich gestorben - nach langer Krankheit, wie ihr Sprecher gestern mitteilte.