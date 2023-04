Am Flughafen Köln/Bonn herrschte schon am Donnerstag Stillstand: Auch heute sei mit " einer sehr hohen Anzahl an Flugausfällen" zu rechnen, warnte der Flughafen. Mindestens 125 Passagierflüge seien bereits am Vorabend annulliert worden, es könnten noch mehr werden. Ein ähnliches Bild ist am Flughafen Düsseldorf zu erwarten. Der Streik an den Flughäfen soll erst heute Abend um Mitternacht enden.

Nachrichten aus NRW