"Ocean Viking" rettet mehr als 600 Migranten in Seenot • Das private Rettungsschiff "Ocean Viking" hat in den vergangenen zwei Tagen 15 Einsätze im Mittelmeer gefahren. Dabei wurden nach Angaben der Organsation "SOS Mediterranee" 600 Menschen aus seeuntüchtigen kleinen Booten gerettet. Die Migranten aus Afrika sollen in italienische Häfen gebracht werden. Unterdessen retteten auch weitere Schiffe in Seenot geratene Migranten.

Volles Boot mit Migranten im Mittelmeer.

Zahl der illegalen Einreisen in EU steigt • Seit Jahresbeginn haben so viele Migranten illegal in die EU einzureisen versucht wie seit 2016 nicht mehr. Bis einschließlich Juli wurden nach Angaben der EU -Grenzschutzagentur Frontex 176.100 unerlaubte Grenzübertritte verzeichnet. Allein über die zentrale Mittelmeerroute Richtung Italien und Malta gelangten über 89.000 Personen nach Europa, mehr als das Doppelte im Vergleich zum Vorjahr. Für die Entwicklung macht die Behörde einen harten Wettbewerb unter kriminellen Menschenschmugglern verantwortlich.