Nachrichten aus NRW

Philipp Lahm mit dem EM-Maskottchen "Albärt"

Lahm und Schumacher präsentieren EM-Pokal • Philipp Lahm und Toni Schumacher machen heute bei der Präsentation des EM-Pokals Station im Kölner Hauptbahnhof. Der Pokal reist einmal durch alle Austragungsorte in Deutschland, nach dem Stopp in Köln ist er am 9. und 10. April in Düsseldorf, am 13. und 14. April in Dortmund und am 16. und 17. April in Gelsenkirchen zu sehen.

Mutmaßliche Tötung im Dortmunder Hafen • Im Dortmunder Hafen ist am Donnerstagabend bei einem Streit eine Person ums Leben gekommen. Sie soll ins Wasser gestoßen worden sein. Vier Personen seien danach geflüchtet, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Dortmund mit. Sie seien aber nur wenige Minuten später vorläufig festgenommen worden. Um Spuren zu sichern, waren am Dortmunder Hafen auch Taucher und ein Spürhund im Einsatz. Die Ermittlungen laufen.

Weitere Themen

Nach Warnungen der USA: Israel will mehr Hilfe im Gazastreifen zulassen • Israel hat nach einer deutlichen Warnung aus den USA reagiert - und will nach eigenen Angaben mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen lassen. Dafür sollen vorübergehend ein weiterer Grenzübergang und der Hafen von Aschdod geöffnet werden. Am Abend hatte US-Präsident Joe Biden bei einem Telefonat mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu gefordert, Zivilisten und Helfer im Gazastreifen besser zu schützen. Die künftige US-Politik in Bezug auf Gaza hänge davon ab, wie Israel diese Schutzmaßnahmen umsetze, warnte Biden.

Urteil nach Terrorangriff auf Straßburger Weihnachtsmarkt • Nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg im Jahr 2018 ist ein Urteil gefallen: Ein Komplize erhielt eine Haftstrafe von 30 Jahren. Er hatte laut Gericht die Waffen besorgt. Bei dem islamistischen Anschlag in Straßburg starben damals fünf Menschen, elf weitere wurden verletzt.

DeutschlandTrend - Kriegsangst und NATO-Zustimmung • Eine deutliche Mehrheit (67 Prozent) der Menschen in Deutschland sieht aktuell Frieden und Sicherheit in Europa sehr stark oder stark bedroht. Zugleich hat sich die Zahl der Unbesorgten laut ARD-DeutschlandTrend in den vergangenen fünf Jahren halbiert. Dementsprechend große Zustimmung finden die internationalen Bündnisse, in die Deutschland eingebettet ist. Die NATO , die gestern ihren 75. Geburtstag gefeiert hat, halten 82 Prozent der Menschen für wichtig, um den Frieden in Europa zu sichern.

Schlichtungsverfahren für Luftsicherheitskräfte startet • Heute beginnt die Schlichtung für rund 25.000 Beschäftigte der privaten Luftsicherheitsunternehmen, die an den Flughäfen außerhalb Bayerns im Auftrag der Bundespolizei Passagiere, Gepäck, Fracht und Personal kontrollieren. Es hat bereits mehrere Warnstreikwellen an verschiedenen Flughäfen gegeben. Die Schlichtung ist zunächst bis einschließlich Sonntag geplant.

Das Wetter in NRW

Wolken, Regen und milde Temperaturen • Heute am Morgen und am Vormittag ist der Himmel meist dicht bewölkt und die Sonne findet kaum eine Lücke. Gelegentlich gibt es Regenschauer. Am Nachmittag lockern die Wolken vom Niederrhein bis zum Münsterland wieder auf und es wird trockener, während es zwischen Eifel, Kölner Bucht und Südwestfalen noch ab und zu etwas regnet. Es wird sehr mild mit 17 bis 21 Grad, oberhalb von 500 Metern werden es 13 bis 16 Grad. Dazu weht ein frischer Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen.