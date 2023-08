Der Plenarsaal im NRW-Landtag.

Entwurf für Landeshaushalt 2024 ist Thema im Landtag • Heute geht es im Düsseldorfer Landtag einmal mehr um Geld: Die schwarz-grüne NRW -Landesregierung bringt den Entwurf für den Landeshaushalt 2024 ein. Der Etat steht im Zeichen des Sparens, denn Inflation, Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst, steigende Zinsen und weniger Steuereinnahmen als erwartet schränken den Handlungsspielraum ein. Dennoch soll der Etat 2024 erstmals auf mehr als 100 Milliarden Euro wachsen. Geplant ist ein Anstieg der Gesamtausgaben um 7,2 Milliarden Euro auf 101,9 Milliarden im Vergleich zum Etat 2023.

Grundsteuerbescheide mit Schätzwerten werden ab heute verschickt • Wer in Nordrhein-Westfalen noch keine Grundsteuererklärung abgegeben hat, bekommt jetzt Post von den Finanzämtern. Darin wird der Wert des jeweiligen Grundstücks geschätzt. Landesfinanzminister Marcus Optendrenk (CDU) sagte der "Rheinischen Post", betroffen davon seien rund 235.000 Eigentümer. Er sei optimistisch, dass die neue Grundsteuer wie geplant 2025 starten könne.

Missbrauchsprozess am Landgericht Duisburg • Ein 35-Jähriger aus Wesel soll sich im Internet als 13-jähriges Mädchen ausgegeben und mit Jungen im Alter von 11 bis 14 Jahren Kontakt aufgenommen haben. Laut Anklage hat er dann den Kindern über WhatsApp Nacktfotos geschickt und von ihnen auch Nacktfotos bzw. Videos verlangt und erhalten. Der Angeklagte soll in einer Kinder- und Jugendschutzeinrichtung gearbeitet haben und einige seiner Opfer von dort kennen. Er sitzt zurzeit in Haft.

Name und Geschlecht im Ausweis ändern, soll leichter werden • Die Bundesregierung will das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg bringen. Damit soll es möglich sein, das eigene Geschlecht oder den Vornamen unkompliziert zu ändern. Noch benötigt man dazu unter anderem zwei psychologische Gutachten, bei denen intime Fragen gestellt werden. Zusätzlich muss bisher ein Gericht über Änderungswünsche entscheiden. In Zukunft soll eine persönliche Erklärung beim Standesamt ausreichen. Das neue Selbstbestimmungsrecht soll das bisher geltende Transsexuellengesetz ersetzen.

Die Bundesregierung plant außerdem neue Regeln bei der Wahl des Nachnamens für junge Erwachsene. Sie sollen einmalig den Nachnamen des einen Elternteils ablegen und zu dem des anderen Elternteils wechseln oder auch einen Doppelnamen annehmen können.

Pakistan: Alle Gondel-Insassen gerettet • Mit einer spektakulären Bergungsaktion ist es Rettungskräften im Nordwesten Pakistans am späten Abend (Ortszeit) gelungen, acht Menschen aus der Gondel einer Seilbahn zu retten. Die Helfer hangelten sich mit Vorrichtungen an einem Draht zur Gondel und befreiten die sechs Schüler und zwei Erwachsenen. Die Gondel war gestern früh in etwa 350 Metern Höhe plötzlich stecken geblieben. Nachdem zwei Drähte gerissen waren, hing sie nur noch an einem Stahlseil. Die Rettungsversuche zogen sich über den ganzen Tag.

Neue Erkenntnisse zu Falschfahrern • Unfälle mit Falschfahrenden auf Autobahnen gehören zu den schwersten überhaupt. Die Unfallforschung der Versicherer (UDV) hat untersucht, wer die Falschfahrenden sind, welche Ursachen zu den Unfällen infolge von Falschfahrten geführt haben und ob andere Ursachen, wie Krankheiten oder Alkohol, eine Rolle gespielt haben. Vorgestellt werden die Ergebnisse heute in Münster.

Kein Regen in Sicht • Das Wetter bei uns im Westen macht heute einmal mehr Lust auf Abkühlung, zum Beispiel am Baldeneysee in Essen. Es wird ein warmer und trockener Tag, Regen ist nicht in Sicht. Schon vormittags zeigt sich häufig die Sonne. Und auch die zweite Tageshälfte gestaltet sich landesweit recht freundlich - mit einem Wechsel aus Sonne und Quellwolken. Wobei das Rheinland die meisten Sonnenanteile abbekommen wird. Die Temperaturen erreichen 27 Grad im Tecklenburger Land bis 29 Grad in der Kölner Bucht. Ab 500 Meter gibt es 23 bis 26 Grad.