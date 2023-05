Nachrichten aus NRW

Fahrradsternfahrt nach Düsseldorf. Tausende Radfahrerinnen und Radfahrer aus NRW wollen heute für eine bessere Radinfrastruktur demonstrieren. Eine Sternfahrt unter anderem aus Kleve, Bonn, Dortmund, Oberhausen und Wuppertal führt in die Landeshauptstadt. Dort gibt es eine Kundgebung und eine anschließende Fahrraddemo.

Parallel wollen in NRW auch Eltern mit ihren Kindern für besseren Radverkehr demonstrieren. Solche "Kidical Mass Aktionen" gibt es heute unter anderem in Köln, Duisburg, Wuppertal und Recklinghausen.

Brand in Mehrfamilienhaus in Minden mit 43 Verletzten. In Minden hat es am Abend in einem Wohnkomplex gebrannt. Dabei haben sich 43 Menschen verletzt - allerdings nur leicht. Das Feuer brach im Keller aus. Weil der Rauch schnell nach oben zog, musste die Feuerwehr die Bewohner mit Atemschutzausrüstungen aus ihren Wohnungen holen und teilweise per Drehleiter. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Das verrauchte Haus war nach dem Feuer vorerst nicht bewohnbar.

Feuerwerk "Rhein in Flammen" in Bonn. Nach langer Corona-Pause fand in der Nacht auf heute der Höhepunkt der Bonner Traditionsveranstaltung "Rhein in Flammen" statt. Es handelte sich um das Feuerwerk, das ursprünglich zum Beethoven-Jubiläum 2020 gezündet werden sollte.