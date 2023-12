Dortmunder Weihnachtsbaum wird abgebaut

Dortmund baut Weihnachtsbaum ab • Der Dortmunder Weihnachtsmarkt geht heute zu Ende - und das bedeutet auch: Der laut Stadt "größte Weihnachtsbaum der Welt" muss abgebaut werden. Das 40 Tonnen schwere Gerüst besteht aus 1.000 zusammengesetzten Fichten aus dem Sauerland und ist mit 48.000 Lämpchen geschmückt. Heute Abend beginnt der Abbau Stück für Stück, die Aktion kann bis morgen früh dauern. Wie jedes Jahr muss der Baum vor Silvester abgebaut sein, weil er in der Silvesternacht ein erhöhtes Brandrisiko darstellt.

Mehr Schlagzeilen

Neue Angriffe auf Ukraine verurteilt • In einer eilig einberufenen Sitzung des UN-Sicherheitsrats haben die meisten Ratsmitglieder, darunter die Vereinigten Staaten, Frankreich und Großbritannien, die groß angelegten, neuen russischen Luftangriffe auf die Ukraine verurteilt. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja erklärte, Moskau habe nur militärische Infrastruktur angegriffen, die ukrainischen Luftabwehrsysteme seien für die zivilen Opfer verantwortlich.

Südafrika klagt Israel vor UN-Gericht an • Südafrika hat Israel vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen vorgeworfen. In der Klage beim Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag wird zudem verlangt, dass Israel seine Angriffe in Gaza einstellt. Die Handlungen der israelischen Streitkräfte hätten " einen völkermörderischen Charakter ". Die Regierung in Johannesburg unterhält traditionell gute Beziehungen zu den palästinensischen Gebieten. Israel wies die Anschuldigungen Südafrikas entschieden zurück.

Vierschanzen-Tournee: Erstmals Frauen • Nach einem Traumstart für die deutschen Skispringer bei der 72. Vierschanzentournee durch den Sieg von Andreas Wellinger steht heute das nächste Ski-Highlight an. Bei der "Two Nights Tour" starten in Garmisch-Partenkirchen erstmals auch die Frauen. Skispringerinnen um die dreimalige Weltmeisterin Katharina Schmid, früher Althaus, drängen seit Jahren auf die Einführung einer Vierschanzentournee für Frauen. Nun bekommen sie zumindest zwei der vier üblichen Stationen.