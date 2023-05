Schicksalswahl in der Türkei: Der türkische Präsident Erdoğan steht heute vor der wohl größten Herausforderung seiner politischen Laufbahn. Nach fast 20 Jahren an der Macht könnte er die Präsidentenwahl verlieren. Letzte Umfragen sahen den Oppositionskandidaten Kemal Kılıçdaroğlu von der größten Oppositionspartei CHP in Führung. Parallel wird auch das Parlament neu gewählt. Falls in der ersten Runde keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erringen kann, fällt die Entscheidung in zwei Wochen in der Stichwahl.