Nachrichten aus NRW

Kündigung nach Sprung vom Partyschiff • Vor dem Landesarbeitsgericht in Düsseldorf geht es um heute um einen ungewöhnlichen Fall. Ein Mann wehrt sich gegen seine fristlose Kündigung, nachdem er von einem Partyschiff in den Rhein gesprungen war. Der Arbeitgeber wirft ihm vor, vorher auch Drogen genommen zu haben. Damit habe er für Chaos gesorgt und sich und andere in Gefahr gebracht. Der Mann will die Kündigung nicht akzeptieren.

Mord durch Brandstiftung? Prozessauftakt in Köln • Ein 22-jähriger Mann aus Gummersbach soll im vergangenen Jahr seinen Großvater getötet haben, indem er in dessen Haus einen Brand gelegt hatte. Das 83 Jahre alte Opfer starb an einer Rauchvergiftung. Für den heute beginnenden Prozess am Kölner Landgericht sind 16 Verhandlungstage angesetzt.