Zwei Tote bei Unfall mit Radlader in Zeltlager • In einem Zeltlager in Toppensted in Niedersachsen hat es am Samstagabend einen schweren Unfall mit einem Radlader gegeben. Ein fünf Jahre alter Junge und ein 39-jähriger Mann kamen dabei ums Leben. Zehn weitere Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren wurden verletzt, einige davon schwer. Die Gruppe war laut Feuerwehr " zur Belustigung " mit einem Radlader über einen Feldweg gefahren worden - in einer Art Gitterbox. Diese Box brach dabei ab und fiel auf den Boden. Es wird vermutet, dass ein defekter Hydraulikschlauch zu dem Unfall geführt hat.

Fußball U21-EM: Tschechien gegen Deutschland • Die jungen Spieler um Trainer Antonio Di Salvo spielen heute Abend zum ersten Mal nach den Rassismus-Vorfällen vom vergangenen Donnerstag. Mit einem klaren Statement gegen Diskriminierung und Hass versuchte der Deutsche Fußball-Bund, den Schock nach der Hetze im Netz gegen die Stürmer Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam zu überwinden. Bleiben die Deutschen nach dem 1:1 gegen Israel im zweiten Gruppenspiel erneut ohne Sieg, wäre das Vorrunden-Aus bei der EM zwar noch nicht besiegelt. Die Aussichten vor dem Gruppenfinale gegen EM-Mitfavorit England wären dann aber äußerst bescheiden.